Анастасия Лях .25 декабря, 2020 8

Потоковый сервис удалил из каталога все проекты с участием Джонни Деппа. Это заметило издание Geek Buzz. Сам стриминг никакого официального заявления не делал.

Скорее всего, бойкот связан с недавним решением лондонского суда, который рассматривал иск Джонни Деппа о клевете против газеты The Sun, которая опубликовала ряд статей, обвиняющих актера в домашнем насилии над бывшей женой Эмбер Херд. Суд признал правоту за таблоидом, подтвердив двенадцать случаев насилия из четырнадцати, описанных в газете.

После суда Джонни Депп был уволен из франшизы «Фантастические звери и места их обитания»: Warner заменила актера, играющего главного антагониста, датчанином Мадсом Миккельсеном.