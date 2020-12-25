Потоковый сервис удалил из каталога все проекты с участием Джонни Деппа. Это заметило издание Geek Buzz. Сам стриминг никакого официального заявления не делал.
Скорее всего, бойкот связан с недавним решением лондонского суда, который рассматривал иск Джонни Деппа о клевете против газеты The Sun, которая опубликовала ряд статей, обвиняющих актера в домашнем насилии над бывшей женой Эмбер Херд. Суд признал правоту за таблоидом, подтвердив двенадцать случаев насилия из четырнадцати, описанных в газете.
После суда Джонни Депп был уволен из франшизы «Фантастические звери и места их обитания»: Warner заменила актера, играющего главного антагониста, датчанином Мадсом Миккельсеном.
Netflix, судя по всему, тоже решил высказать свое «фэ» звезде и избавился от всех фильмов, где тот сыграл. Хотя