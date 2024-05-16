sonyazhytkova .16 мая, 2024 11

Після улюбленої комедії 1996 року, стрімінгова платформа запевнила, що сиквел вже в розробці.

Комедія 1996 року, спільна робота Сендлера та Тіма Герлі, залишається одним з найуспішніших проєктів актора, де він розповідає історію хокеїста, який використовує свій гнів, щоб здобувати перемоги на професійних гольф-турнірах. Netflix залишає деталі продовження в таємниці, не розкриваючи інформації про сюжет, автора сценарію або режисера.

Адам Сендлер підтвердив, що продовження "Щасливчика Гілмора" є реальністю, розповівши про це в ефірі програми Дена Патріка. Зі свого боку, Дрю Беррімор також розвіяла сумніви, натякаючи на надзвичайну новину у своєму ток-шоу. Крістофер Макдональд, відомий своєю роллю у першій частині, додав до хвилюючої атмосфери, заявивши про можливе повернення свого персонажа у сиквелі. Ці заяви розгортають палкий інтерес фанатів до майбутнього фільму.

Джерело: Нollywoodreporter