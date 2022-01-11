Таня Гончаренко .11 января, 2022 8

Screenrant сообщают, что съемки третьего сезона "Ведьмака" стартуют в марте этого года.

Точной даты релиза пока нет. По причине распростанения нового штамма коронавируса "Омикрон" начало съемок могут быть отложены.

Напомним, что второй сезон вышел 17 декабря 2021 года. В третьем сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл, Джои Бэти, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и другие.

В третьем сезоне будет адаптирована книга Анджея Сапковского "Час Презрения". В нем Геральт, Йеннифэр и Цири столкнутся с Братством колдунов, Нильфгаардом и эльфами, который хотят заполучить Цири.