sonyazhytkova .21 сентября, 2024 4

Під час Geeked Week стримінговий гігант оприлюднив короткий тизер, що надає уявлення про майбутнє шоу. Судячи з кадрів, адаптація дотримується атмосфери оригінальної гри, що передбачає багато екшну та кривавих моментів.

Останні роки показали зростаючу популярність адаптацій відеоігор, і сучасні проєкти значно перевершують ранні спроби, як-от "Doom" чи "Resident Evil", які, незважаючи на це, залишаються культовими для багатьох. Після успішних адаптацій таких ігор, як "Castlevania" та "Arcane", Netflix взявся за "Devil May Cry", який має всі шанси стати новим хітом.

Франшиза "Devil May Cry" бере початок ще з часів PlayStation 2. Спочатку гра планувалася як частина серії "Resident Evil 4", однак пізніше розробники створили з неї абсолютно новий проєкт. Перший сезон аніме включатиме вісім епізодів, і, якщо шоу здобуде успіх, можливі подальші сезони.

Наразі відомо, що головного героя Данте озвучить Джонні Йонг Бош, замінивши Рубена Ленгдона, який грав цю роль в оригінальній грі. Проєкт очолює Аді Шанкар, відомий роботою над "Castlevania" для Netflix. Існують чутки про можливе перетинання світів цих двох аніме, що лише підсилює інтерес глядачів. Хоч це і не гарантує такої ж якості, як у "Castlevania", шанувальники можуть очікувати на якісну адаптацію.

Прем'єра серіалу запланована на квітень 2025 року.

Джерело: Мovieweb