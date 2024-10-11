sonyazhytkova .11 октября, 2024 5

Кері Рассел продовжує свої дипломатичні пригоди. Серіал "Дипломат" отримав зелене світло на продовження, що стало приємною новиною напередодні прем'єри другого сезону, запланованої на кінець цього місяця.

У третьому сезоні події набувають нових обертів: Кейт стикається з жахливими наслідками своїх бажань. Усі шість епізодів другого сезону з’являться на платформі 31 жовтня, де глядачі зможуть спостерігати, як Кейт глибше занурюється в обставини нападу в Лондоні та попереднього нападу на британський авіаносець біля іранського узбережжя, що, як виявляється, сталося не через зовнішній вплив, а внаслідок дій британського уряду.

На її шляху Кейт зустріне безліч труднощів, включаючи складнощі в шлюбі, напружені стосунки з британським міністром закордонних справ Остіном Денісоном (Девід Г'ясі) та загрозливий візит нової віце-президентки Грейс Пен, яку грає Елісон Дженні. Крім того, у вересневому тизері було підтверджено, що Хал Уайлер (Руфус Сівел) вижив після вибуху в центрі Лондона, який поставив під загрозу його життя наприкінці першого сезону. Наразі зйомки нового сезону активно тривають у Лондоні та Нью-Йорку, обіцяючи ще більше інтригуючих моментів для шанувальників серіалу.

Джерело: Deadline