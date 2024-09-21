sonyazhytkova .21 сентября, 2024 7

Популярний серіал "Stranger Things" повертається з п'ятим та останнім сезоном, перший ролик якого був представлений під час події Geeked Week.

Серіал, що стартував у 2016 році, став справжнім хітом і одним із найпопулярніших проєктів Netflix. Фінальний сезон знаменує завершення цілої ери для платформи.

Завдяки новому тизеру шанувальники вже можуть зазирнути за лаштунки майбутнього сезону. Хоча деталі сюжету поки не розголошуються, відомо, що події розгортатимуться після драматичної кульмінації четвертого сезону, коли світ "Навиворіт" почав загрожувати реальності, де перебувають Одинадцять і її друзі.

Актор Девід Гарбор, який виконує роль Джима Гоппера, зазначив, що фінал буде "справжнім завершенням". Він запевнив, що історія, що розпочалася в лабораторії і пов'язана зі світом "Навиворіт", отримає логічне завершення. Гарбор також підтвердив, що хоча Netflix планує спінофи, основна сюжетна лінія закінчиться у п'ятому сезоні.

До акторського складу повернуться усі ключові зірки, включаючи Вайнону Райдер, Міллі Боббі Браун, Фінна Вулфарда, Ґейтена Матараццо, Келеба Маклафліна, Ноа Шнаппа, Сейді Сінк та інших. Крім того, до них приєднається Лінда Гамільтон, зірка "Термінатора", чия роль залишається в секреті.

Джерело: Мovieweb