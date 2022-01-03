Таня Гончаренко .3 января, 2022 8

Netflix анонсировали выход третьего сезона "Академии "Амбрелла" представив серию постеров с главными героями в Твиттер-аккаунте, - сообщает Deadline

Проект снятый по мотивам комиксов Джерарда Уэя рассказывает о супергероях, которые являются братьями и сестрами. Они объединились чтобы разгадать тайну смерти своего отца и предотвратить угрозу неминуемого апокалипсиса.

Третий сезон пока не имеет точной даты релиза, но премьера запланирована на 2022 год. Известны названия эпизодов: "Знакомство с семьей", "Самый большой в мире моток веревки", "Карман, полный молний", "Шаровая молния", "Нежный порез", "Бархатцы", "До свидания", "Свадьба на краю света", "Шесть колоколов" и "Забвение".