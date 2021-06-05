Анастасия Лях .5 июня, 2021 6

Потоковый гигант и главный кинофестиваль планеты так и не примирились. Как сообщает IndieWire, ссылаясь на слова каннского программного директора Тьерри Фремо, в этом году Netflix отказался показывать в Каннах фильмы своего производства.

Речь о байопике «Блондинка», где Ана де Армас играет Мэрилин Монро, и экранизации вестерн-романа Томаса Сэвиджа «Сила собаки» с участием Бенедикта Камбербэтча, Кирстен Данст и Джесси Племонса.

По словам Фремо, он пригласил обе картины во внеконкурсную программу, но Netflix ответил отказом.