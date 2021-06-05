Потоковый гигант и главный кинофестиваль планеты так и не примирились. Как сообщает IndieWire, ссылаясь на слова каннского программного директора Тьерри Фремо, в этом году Netflix отказался показывать в Каннах фильмы своего производства.
Речь о байопике «Блондинка», где Ана де Армас играет Мэрилин Монро, и экранизации
По словам Фремо, он пригласил обе картины во внеконкурсную программу, но Netflix ответил отказом.
Напомним, конфликт между фестивалем и стримингом тянется с 2017 года. После того, как в конкурсе Канн приняли участие два проекта Netflix («Окча» и «Истории семьи Майровиц»), смотр изменил правила. С тех пор бороться за награды могут лишь те фильмы, которые впоследствии смогут выйти в прокат, в частности во Франции. Плюс фестиваль требует, чтобы интервал между каннской премьерой фильма и его