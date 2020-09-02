Анастасия Лях .2 сентября, 2020 12

Потоковый гигант решил увеличить количество подписчиков и открыл бесплатный доступ к некоторым фильмам и сериалам своего каталога.

Бесплатный просмотр доступен лишь в десктопных браузерах и на смартфонах на Андроиде. Для свободного просмотра не нужна регистрация. В числе фильмов и сериалов, открытых для пользователей, — «Два папы» с Энтони Хопкинсом, «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером, «Птичий короб» с Сандрой Булллок, хитовое шоу «Очень странные дела».

До какого числа продлится предложение, не сообщается.