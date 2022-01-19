Таня Гончаренко .19 января, 2022 1

Как и следовало ожидать, после невероятного взлета сериала "Игра в кальмара" и большой вовлеченности зрителей в другие корейские проекты, Netflix объявили, что в этом году, объем южнокорейского контента значительно увеличится, - говорится в The Hollywood Reporter.

19 января стиминг сделал заявлене, что в текущем 2022 году они выпустят 25 корейских фильмов и сериалов, что является крупнейшим ежегодным выпуском в стране на сегодняшний день.

В 2021 году на Netflix было представлено 15 корейских шоу, суммарные часы просмотров которых, выросли в 6 раз в сравнении с 2019 годом. Но это не единственная мотивация стриминга. Еще одним аргументом, объясняющим их политику в отношении корейского контента - это то, что он активно становится популярен среди зрителей всего мира. "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом Netflix за всю историю, причем 95 процентов его зрителей не из Кореи, из чего можно сделать вывод, что люди продолжат интересоваться и другими южнокорейскими шоу.