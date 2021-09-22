Таня Гончаренко .22 сентября, 2021 7

Netflix ведет переговоры о покупке прав на все книги автора "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля. - сообщает Bloomberg.

Роальд Даль - знаменитый британский писатель, чьи произведения разошлись тиражом более 200 миллионов копий по всему миру.

На данный момент, после смерти Даля в 1990 году правами на его книги владеет компания Roald Dahl Story Co во главе с наследниками писателя. С ними и ведет переговоры Netflix, у которых уже было трехлетнее соглашение с компанией о создании анимационных шоу на основе его книг. Теперь же, стрим сервис планирует купить весь каталог, в который, кроме "Чарли и шоколадная фабрика" входят ещё "Изумительный мистер Лис", "Ведьмы", "Матильда" и другие.

Напомним, что Warner Bros. также собирались снимать фильм о Вилли Вонке и даже пригласили на эту роль Тимоти Чаламета, но, как отразится сделка Netflix с Roald Dahl Story Co пока не понятно.

Сумма сделки не оглашается, но понятно, что она будет не маленькой.