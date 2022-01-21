Таня Гончаренко .21 января, 2022 2

Тед Сарандос, который является исполнительным продюсером Netflix, подтвердил разработку второго сезона шоу и многообещающе намекнул на то, что стриминг Netflix решил создать по "Игре в кальмара" целую вселенную, - сообщает Deadline.

Это дает понять фраза Сарандоса: "Вселенная 2Игры в кальмара" только началась".

Напомним, что ранее режиссер сериала Хван Дон Хек уже упоминал свои переговоры с Netflix о продлении шоу на второй и третий сезоны.

Стремление развивать "Игру в кальмара" абсолютно объяснимо, ведь после премьеры в сентябре 2021 года, южнокрейский сериал об игре на выживание начал стремительно набрать просмотры по всему миру и стал самым популярным сериалом Netflix.