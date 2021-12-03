Таня Гончаренко .3 декабря, 2021 7

Вслед за трейлером второй части заключительного пятого сезона "Бумажного дома" Netflix поделились в Твиттере и постерами с главными персонажами.

Финальные серии популярнейшего сериала, который получил несколько премий, среди которых и "Эмми", выйдут уже сегодня 3 декабря. Все наконец-то узнают чем закончилось нападаение на Банк.

Напомним, "Бумажный дом" - один из хитов на Netflix. За первые четыре недели на стриминговом сервисе его посмотрели 65 млн человек.

Сюжет рассказывает о группе грабителей, которые изначально пытались ограбить Королевский монетный двор, а в дальнейшем взяли за цель Банк Испании.

Грабители очень не похожи всех остальных, ведь выделяются особым стилем - красными комбинезонами, масками и позывными в виде названий городов.