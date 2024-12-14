sonyazhytkova .14 декабря, 2024 7

Стрімінговий гігант заявив, що зйомки серіалу за легендарним романом Габріеля Гарсії Маркеса принесли Колумбії $51,8 мільйона, враховуючи витрати на виробництво та вплив на суміжні галузі. Бюджет проєкту не розголошують.

Проєкт став найбільшим телевізійним виробництвом в історії Колумбії. Однією з ключових умов, які Netflix узгодив для екранізації, було створення легендарного містечка Макондо саме в Колумбії та силами місцевих фахівців. Для цього збудували масштабний знімальний майданчик площею 540 тисяч квадратних метрів.

Серіал, що складається з двох частин по вісім епізодів, повністю знятий в Колумбії з участю 900 осіб у виробничій команді. Netflix продовжує активно підтримувати місцеві кіновиробництва, і цей проєкт став черговим прикладом такої ініціативи. Стрімінговий гігант вперше поділився детальними даними про економічний внесок конкретного проєкту, підкреслюючи важливість інвестицій у латиноамериканський ринок.

До прем’єри серіалу Netflix організував виставку, де представлені оригінальні костюми та знакові сцени з серіалу. Як зазначив віцепрезидент Netflix з контенту у Латинській Америці Франсіско Рамос, цей проєкт став одним із найбільших для компанії в регіоні. Серед інших значних релізів Netflix у Латинській Америці – серіал про автогонщика Айртона Сенну та адаптація аргентинського коміксу "Ель Етернаут".

Джерело: Deadline