sonyazhytkova .20 марта, 2024 3

У трейлері ми бачимо, як епідемія невідомих паразитів оволодіває людськими організмами та набуває сили в Південній Кореї.

В новому проєкті від режисера фільмів "Поїзд до Пусану" та "Ад" Їона Санг-хо глядачі побачать історію молодої жінки на ім'я Су-ін. Вона опинилася в складній ситуації, де її життя висить між людською натурою та впливом паразитів. Су-ін відчуває себе чужою як з паразитам, які намагаються оволодіти суспільством, так і командою, що ставить за мету знищення цих організмів, відомої як "Сірий".

Серіал "Паразит: Сірий" виробляється студіями Climax Studio та WOW POINT. Це екранізація бестселера Хітосі Іваакі "Паразит", що розійшовся накладом понад 25 мільйонів примірників у понад 30 країнах. У захоплюючих ролях виступають зірки кіно і телебачення: Чон Со-ні, Ку Кьо-хван, Лі Чжон-хьон, Квон Хе-хо та Кім Ін-квон.

Їон Санг-хо є творцем, співсценаристом та режисером. Він здобув світову славу завдяки своїм зомбі-фільмам "Поїзд до Пусану" (2016) та його самостійному продовженню "Півострів" (2020). Його надприродний серіал Netflix "Ад", який дебютував у 2021 році, також став великим критичним успіхом. Стрімінговий сервіс підтвердив другий сезон "Аду".

Джерело: Нollywoodreporter