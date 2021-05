Таня Гончаренко .30 мая, 2021 8

Стримминговый сервис Netflix выкупили права на показ фильмов Балабанова "Брат" и "Брат-2".

Об этом стало известно, когда превью обоих фильмов появились на официальном сайте. В англоязычной версии названия звучат как "Brother" и "Brother/2. On the way home". Они выйдут на платфоме уже 1 июня.

Обе части фильма-легенды "Брат" станут первыми старыми российскими фильмами, которые покажет Netflix.

Напомним, картина "Брат" вышла в 1997 году, а "Брат-2" в 2000. Главные роли сыграли Сергей Бодров-младший (Данила Багров) и Виктор Сухоруков.