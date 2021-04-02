Анастасия Лях .2 апреля, 2021 8

Потоковый гигант купил предстоящие сиквелы хитового комедийного детектива «Достать ножи» режиссера Райана Джонсона, пишет Variety.

Продолжений будет как минимум два. Над вторым и третьим фильмами тоже поработает Джонсон, а Дэниэл Крэйг вернется к роли эксцентричного сыщика Бенуа Бланка, пародирующего Эркюля Пуаро. Покупка обошлась стримингу в 450 миллионов долларов.

О сюжете сиквела пока что ничего неизвестно, кроме того, что убийство, видимо, произойдет на курорте. Старт съемок запланирован на 28 июня в Греции.