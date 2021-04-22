Анастасия Лях .22 апреля, 2021 1

Как пишет Deadline, потоковый гигант намерен потратить семнадцать миллиардов долларов на новый оригинальный контент в текущем 2021 году.

По словам Теда Сарандоса, отвечающего за контент сервиса Netflix, из-за пандемии начало года выдалось крайне слабым. Нехватка оригинальных проектов стриминга, насчитывающего 208 миллионов подписчиков, привела к тому, что прирост новых пользователей за несколько месяцев составил всего лишь четыре миллиона. И в дальнейшем руководство намерено исправить ситуацию.