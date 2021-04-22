Netflix потратит 17 миллиардов на новые фильмы и сериалы
Анастасия Лях
.22 апреля, 2021
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На фото: Логотип потокового сервиса Netflix
Как пишет Deadline, потоковый гигант намерен потратить семнадцать миллиардов долларов на новый оригинальный контент в текущем 2021 году.
По словам Теда Сарандоса, отвечающего за контент сервиса Netflix, из-за пандемии начало года выдалось крайне слабым. Нехватка оригинальных проектов стриминга, насчитывающего 208 миллионов подписчиков, привела к тому, что прирост новых пользователей за несколько месяцев составил всего лишь четыре миллиона. И в дальнейшем руководство намерено исправить ситуацию.
Для этого и будут потрачены семнадцать миллиардов на свежий оригинальный контент. Для сравнения в 2020 году на новые фильмы и сериалы Netflix потратил менее двенадцати миллиардов, а в 2019-м — четырнадцать.