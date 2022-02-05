Анастасия Лях .5 февраля, 2022 3

Потоковый гигант выпустил ролик, анонсирующий все предстоящие проекты 2022 года. В их числе и продолжение хитового комедийного детектива с Дэниэлом Крэйгом «Достать ножи».

Видео содержит превью к таким ожидаемым фильмам, как триллер «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом, фантастика «Проект Адам» с Райаном Рейнольдсом, анимация «Пиноккио» Гильермо дель Торо, боевик «Мать» с Дженнифер Лопес, фэнтези «Школа добра и зла» с Шарлиз Терон и многим другим.

В конце ролика появляется Дэниэл Крэйг в образе частного сыщика Бенуа Блана. К слову, у сиквела пока нет официального названия. Вряд ли он будет называться «Достать ножи 2», так как ножи были специфическим реквизитом в сюжете первого фильма, а вторая картина, как известно, займется расследованием совершенно другого преступления.