sonyazhytkova .28 марта, 2024 7

Різкість та прямолінійність трейлера з рейтингом R відкривають новий погляд на сім'ю Евансів завдяки участі виконавчого продюсера Сета МакФарлейна та шоуранера Ранади Шепард.

У серіалі голоси надають J.B. Smoove (Реджі), Іветт Ніколь Браун (Беверлі), Джей Фарро (Джуніор), Марсай Мартін (Грей), Джеральд "Slink" Джонсон (Далвін) та Рашіда "Шідз" Олайвола (Віялки від Лізи). Згідно з Netflix, сюжет анімованого перезапуску серіалу Нормана Ліра розповідає про останнє покоління родини Евансів, яке проживає у житловому комплексі в Чикаго. Життя родини пов'язане з низкою викликів, але навіть у змінному світі, де "чим більше речей змінюється, тим більше вони залишаються такими самими", сімейні зв'язки та любов є невичерпним джерелом сили та підтримки для всіх її членів.

Покійний і великий Норман Лір благословив серіал і залишається відзначеним як виконавчий продюсер анімованої версії через свій банер Act III Productions, який залишається базованим в Sony Pictures Television.

Перший сезон, що складається з 10 епізодів, вийде 12 квітня на Netflix.

Джерело: Нollywoodreporter