sonyazhytkova .19 сентября, 2024 1

Стримінговий гігант оприлюднив відео наступної частини серії "Ancient Apocalypse" від ITN Productions, у якому знову братиме участь відомий журналіст і автор Грем Генкок.

У новому сезоні Грем Генкок вирушає до Америки, щоб дослідити свою гіпотезу про існування високорозвиненої цивілізації, яка загинула внаслідок катастроф, що завершили останній льодовиковий період приблизно 12 800 – 11 600 років тому.

Кожен епізод розкриває нові археологічні знахідки на американському континенті, який, за словами Генкока, досі залишався маловивченим. Глядачі зможуть відвідати захопливі локації, такі як Нью-Мексико, Перу та Бразилія, де розгортатимуться події нового сезону.

Культовий актор Кіану Рівз приєднається до Грема Генкока на всіх етапах сезону, щоб обговорити роль розповіді у збереженні культурної спадщини.

Перший сезон, що вийшов у 2022 році, отримав позитивні відгуки від Netflix, але не обійшовся без суперечок. Місцеві індіанські громади Арізони висловили невдоволення зйомками другого сезону на їхній території. ITN Productions запевняє, що місця зйомок були обрані редакційною командою.

Крім того, серіал потрапив під критику археологів. Товариство американської археології надіслало відкритого листа до Netflix і ITN Productions, звинувачуючи шоу у розповсюдженні неправдивих тверджень і підриві авторитету археологічної науки.

Грем Генкок зазначив, що його мета в новому сезоні – представити нові докази, які можуть спровокувати конструктивну дискусію в науковій спільноті, адже Америка досі залишається малодослідженою у контексті походження цивілізацій.

Джерело: Deadline