sonyazhytkova .1 марта, 2024 15

У картині режисера Марка Вотерса, також знялися Віоланте Плакідо ("Американець"), Маїя Рефікко ("Помста") та Джузеппе Футія.

Сюжет "La Dolce Villa" розповідає про успішного бізнесмена Еріка (Фоулі), який вирушає до Італії , щоб завадити своїй мрійливій доньці Олівії (Маї Рефікко) витратити всі свої заощадження на відновлення старої вілли, яку вона придбала всього за 1 євро. Проте Італія змінює його плани, пропонуючи незабутню красу, магію та романтику. Сценаристами цього фільму виступили Елізабет Хакетт та Хіларі Галаной.

Скотт Фоулі здобув визнання завдяки ролям у таких популярних серіалах, як "Скандал", "Шибеники", "Віскі Кавалер" та "Великий стрибок". Найближчим часом його можна буде побачити в новому політичному драматичному серіалі "Дівчата у автобусі" на Max. У кіно він вразив глядачів своєю головною роллю у фільмі "Життя Е. Дж. Фікрі", екранізації бестселера Нью-Йорк Таймс від Габріель Зевін.

Плакідо - італійська актриса і співачка, відома за ролями в таких фільмах, як "Американець" з Джорджем Клуні та "Господар душ: Дух помсти".

Маїя Рефікко вже з'являлася у фільмі Netflix "Помста" і серіалі "Маленькі пустотливці: Оригінальний гріх". У найближчий час її можна побачити у індійських стрічках "Швидкий рух" і "Путівник кубинської дівчини про чай та завтрашнє", а також в інших проєктах.



Марк Вотерс, крім оригінальної "Містерійної школи", зняв такі фільми, як "Пінгвіни Містера Поппера", "Привиди минулих подруг", "Хроніки Спайдервіка", "Так само, як у раю" і "П'ятниця-13". Також романтичну комедію для Netflix "Мати нареченої" з Брук Шилдс, Бенджаміном Браттом, Мірандою Косгроув та іншими.

Джерело: Deadline