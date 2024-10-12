sonyazhytkova .12 октября, 2024 5

Шанувальники MMA, приготуйтеся до нового етапу в кінематографії, пов’язаного зі світом змішаних бойових мистецтв. Стримінговий гігант оприлюднив перший трейлер телешоу "La Cage", у якому головну роль грає Мелвін Бумер.

Від часів виникнення MMA у 90-х роках шанувальники з нетерпінням чекають на якісні кіно- та телевізійні проєкти, які могли б відобразити дух цього спорту, як це зробили у "Роккі". Найближчим прикладом є фільм "Warrior" з Томом Гарді та Джоелом Еджерлтоном у головних ролях. Але тепер новий серіал Netflix під назвою "La Cage" має всі шанси стати справжнім відкриттям у жанрі.

Ця історія розкриває шлях молодого французького бійця, який прагне потрапити в UFC, аби врятувати свою родину від бідності. Щоб здійснити свою мрію, Тейлор має подолати одного з найобіцяючих бійців Франції — Ібрагіма, якого грає Bosh. Вибір Франції як місця дії серіалу є особливо вражаючим, оскільки легалізація MMA в країні відбулася лише у 2020 році, і багато талантів залишаються непоміченими.

Серіал "La Cage" був створений Сільвеном Кароном ("Бальтазар") та Франком Гастамбідом ("Таксі 5"). Окрім нових облич у касті, глядачі побачать камео деяких знаменитих бійців UFC. Наприклад, Сиріль Ган, колишній чемпіон у важкій вазі, став очевидним вибором, адже він народився та тренується в Парижі. Також у серіалі з’явиться легенда MMA Жорж Сен-П'єр. Але найбільше здивування викликає участь суперечливого ветерана UFC Джона Джонса, що може пояснити його відсутність на рингу в останній час.

Таким чином, "La Cage" обіцяє стати не лише захоплюючим поглядом на світ MMA, але й платформою для демонстрації таланту як нових, так і вже відомих бійців, підкреслюючи зростаючу популярність змішаних бойових мистецтв у Франції.

Джерело: Мovieweb