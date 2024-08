sonyazhytkova .20 августа, 2024 5

Прем'єра аніме-серіалу запланована на жовтень, і в новому трейлері показані динамічні автомобільні погоні, небезпечні стрибки та вражаючі підводні пригоди.

Серіал продовжує сюжет трилогії відеоігор Survivor ("Tomb Raider" 2013, "Rise of the Tomb Raider" 2015 та "Shadow of the Tomb Raider" 2018). Згідно з офіційним синопсисом, Лара Крофт залишає своїх друзів і вирушає в нові, ще небезпечніші самостійні пригоди. Однак їй доведеться повернутися додому, коли злодій з загадковим особистим зв’язком викраде цінний китайський артефакт з Крофт Манора. Її сміливе переслідування злодія приведе її в подорож по всьому світу та до глибин забутих гробниць, де Лара зіштовхнеться з власними страхами і визначить, яким героєм вона хоче стати.

Голосом Лари Крофт у серіалі стала Хейлі Атвелл, відома роллю Пеггі Картер у MCU, а Ерл Байлон знову озвучить Джона з трилогії Survivor. Шоуранером і автором сценарію виступила Таша Хуо, яка також працює над адаптаціями "Red Sonja" та "Naruto".

"Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" з'явиться на Netflix 10 жовтня.

