sonyazhytkova .18 декабря, 2023 11

Після вражаючого успіху серіалу "Wednesday", Netflix готується розширити свій асортимент спін-оффами в рамках франшизи "The Addams Family".

За повідомленням інсайдерів та згідно з дописом на Bloomberg, стрімінговий гігант розпочав розробку нового спін-оффу, головним героєм якого стане дядько Фестер.

У серіалі "Wednesday", дядько Фестер, виконаний актором Фредом Армісеном, вразив глядачів своїм непередбачуваним гумором та неповторною інтерпретацією образу. За звітом Bloomberg, Netflix активно обговорює можливість створення окремого проекту з Фестером в центрі уваги ще до початку виробництва другого сезону "Wednesday".

Хоча немає гарантій щодо реалізації спін-оффу з Фестером, успіх серіалу надихає Netflix на розгляд можливості розвитку нової франшизи.

Наразі проект на ранній стадії розробки, письменники ще повинні "вирішити сюжет, компанія повинна провести переговори з акторами, і графіки роботи всіх учасників повинні збігатися". Однак ймовірно, що серіал став високим пріоритетом для Netflix, які "схвильовані встановленням потоку програм The Addams Family для подальшого розвитку успіху 'Wednesday'", зазначено у звіті.

Джерело: Мovieweb