sonyazhytkova .27 августа, 2024 9

Тизер до серіалу "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", який є другим сезоном антології реальних злочинів, створеної Райаном Мерфі та Іаном Бреннаном.

Тизер надає перший погляд на нове шоу, відкриваючи сцени, де Ерік (Купер Кох), Лайл (Ніколас Олександр Чавес), їх мати Кітті (Хлоя Севіньї) і батько Хосе (Хав'єр Бардем) позують для сімейного портрету. Кітті, звертаючись до Хосе, запитує: "Що відбувається з тобою і з хлопцями?" Хосе, здивований, відповідає: "Що ти маєш на увазі?" Кітті продовжує: "Мені важливо знати, бо я не хочу більше брехні між нами. Обіцяю, нікому не розповім". Тизер завершується фразою Хосе: "Це кінець. Перестань. Я виправлю цю сім'ю".

Прем'єра серіалу "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" запланована на 19 вересня. Шоу висвітлює справу реальних братів, які в 1996 році були засуджені за вбивство своїх батьків, Хосе і Мері Луїз 'Кітті' Менендес. За офіційним описом, хоча обвинувачення стверджувало, що брати прагнули заволодіти сімейним статком, вони досі переконані, що їхні дії були викликані тривалим фізичним, емоційним і сексуальним насильством з боку батьків.



"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" занурює в історичний випадок, що приголомшив світ і сприяв сучасному захопленню реальними злочинами, ставлячи питання: хто насправді є монстрами?

У ролях: Хав'єр Бардем у ролі Хосе Менендес, Ніколас Олександр Чавес як Лайл Менендес, Хлоя Севіньї у ролі Мері Луїз "Кітті" Менендес, Купер Кох як Ерік Менендес, Натан Лейн як Домінік Данн, Арі Грейнор у ролі Леслі Абрамсон та інші зірки. Цей акторський склад обіцяє потужне виконання і глибоке занурення в драму, що тривожить серця і розуми глядачів.

Джерело: Deadline