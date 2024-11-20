sonyazhytkova .20 ноября, 2024 6

Тизер до однієї з головних прем'єр 2025 року: шестисерійний серіал, заснований на романі Джузеппе Томазі ді Лампедузи, розповідає про принца Саліна, який усвідомлює загрозу для своєї родини на тлі об’єднання Італії та занепаду аристократії.

У тизері принц Саліна, якого зіграв Кім Россі Стюарт, намагається заспокоїти родину, однак його вираз обличчя видає глибокий страх. Разом з ним на екрані з'являються Бенедета Поркаролі (Кончетта), Дева Кассель (Анджеліка) та Саул Нанні (Танкреді), а також Паоло Калабрезі, Франческо Колелла, Астрід Мелоні та Грета Еспозіто.

Сюжет серіалу яскраво контрастує між строгим порядком італійської аристократії та хаосом, що охоплює Сицилію 1860-х років. Зйомки проходили в мальовничих локаціях Палермо, Сиракуз, Катанні та Римі.

Режисерами виступили Том Шенкланд (епізоди 1-3 і 6), Джузеппе Капотонді (епізод 4) та Лаура Лучетті (епізод 5), а сценарій написали Річард Уорлоу та Бенджі Уолтерс. Прем'єра серіалу очікується наступного року, і він вже обіцяє стати однією з найочікуваніших подій на Netflix.

Джерело: Deadline