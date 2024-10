sonyazhytkova .12 октября, 2024 9

Представлено новий тизер до фільму Тайлера Перрі "The Six Triple Eight", де головну роль виконує талановита Керрі Вашингтон. Дебют стрічки на стрімінговій платформі відбудеться 20 грудня.

"The Six Triple Eight" ґрунтується на статті Кевіна М. Хаймела "Боротьба на двох фронтах", опублікованій у журналі WWII History від Sovereign Media. Фільм розповідає про перший і єдиний підрозділ жінок-афроамериканок, який служив за кордоном під час Другої світової війни. Попри расизм, сексизм і важкі умови, ці віддані жінки боролися за свою країну з честю та гідністю. Об’єднавшись для виконання надзвичайної місії, вони стали символом надії і здатності зламувати бар'єри.

Режисер і сценарист Тейлор Перрі разом із Нікол Авант, Анджі Боунз, Тоні Л. Стріклендом, Кері Селіг та Карлотою Еспіносою також взяли участь у продюсуванні фільму. Оригінальну пісню "Подорож" для стрічки написала 15-разова номінантка на Оскар, композиторка Діана Уоррен, а виконала її лауреатка Оскара H.E.R.

У фільмі Керрі Вашингтон грає майорку Чаріті Адамс, командуючу 6888-го Центрального поштового батальйону. До зіркового складу також входять Ебоні Обсидіан, Мілауна Джексон, Кайлі Джефферсон, Шаніса Шантей, Сара Джеффері, Пепі Сонуга, Моріа Браун, Жантé Годлок, Сьюзан Сарандон, Дін Норріс, Сем Вотерстон і Опра Уїнфрі. Ця стрічка обіцяє стати потужним враженням, відзначаючи невідому, але важливу главу в історії.

Джерело: Deadline