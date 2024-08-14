sonyazhytkova .14 августа, 2024 5

Трейлер фільму, який вже здобув високі 90% на Rotten Tomatoes і з’явиться на екранах пізніше у 2024 році, обіцяє бути настільки ж напруженим, як і передбачалося.

Режисером картини виступила Анна Кендрік, відома за роботою над "Ідеальним голосом". Сюжет стрічки базується на реальних подіях і розповідає про Родні Алькалу, серійного вбивцю, який став відомим як "Кілер з гри на побачення". У 1978 році, під час своїх злочинів, він з'явився на популярному телешоу "Гра на побачення".

Головні ролі виконують Деніел Зовато, який перевтілився в Алькалу, та Анна Кендрік, що зіграла Шеріл Бредшоу - учасницю шоу, яка мала піти на побачення з маніяком. Після зйомок Бредшоу відмовилася зустрічатися з ним, відчувши, що він був "моторошним", хоча фільм, ймовірно, покаже інший розвиток подій.

Трейлер починається з моменту, де ведучий шоу просить Шеріл зберігати посмішку та виглядати радісною. Третій учасник, Алькала, запевняє її, що їхня зустріч буде чудовою. Далі показано, як Шеріл погоджується на побачення, слідуючи пораді свого агента, який обіцяв їй більше публічності. Алькала запитує, чи відчуває вона, що стала більш помітною, на що вона реагує насторожено. Глядачі бачать кадри, де Алькала фотографує молодих людей, змиває кров і зав'язує очі жінці. У фіналі, продюсер шоу ставить Шеріл перед вибором, який нагнітає тривожну атмосферу.

Прем'єра фільму "Woman of the Hour" відбудеться 8 вересня.

Джерело: Gamesradar