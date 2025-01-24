Netflix презентував трейлер четвертого сезону романтичного серіалу "Солодкі магнолії"

sonyazhytkova .24 января, 2025 6

"До нових глав", – такими словами розпочинається трейлер, в якому головні героїні Меді (Джоанна Гарсія Свішер), Дана Сью (Брук Елліотт) та Гелен (Гізер Хедлі) намагаються впоратися зі змінами, що чекають на них у нових серіях.

Фанати серіалу можуть знову поринути у життя мешканців маленького містечка Сереніті через рік після завершення третього сезону. Разом із анонсом дати прем'єри Netflix також опублікував перші кадри нового сезону.

Серіал "Солодкі магнолії" заснований на популярній серії романів від відомої письменниці Шеріл Вудс. Він розповідає про трьох подруг дитинства – Меді, Дану Сью та Гелен, які долають труднощі в особистому житті, кар'єрі та сімейних справах у мальовничому містечку Південної Кароліни.

Усі десять епізодів четвертого сезону романтично-драматичного серіалу "Солодкі магнолії" вийдуть одночасно 6 лютого.

Джерело: Deadline