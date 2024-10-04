sonyazhytkova .4 октября, 2024 7

Трейлер документального серіалу "Шлях Симони Байлз: Частина 2", розповідає про шлях відомої спортсменки до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.



Документальний серіал "Шлях Симони Байлз" висвітлює повернення гімнастки на олімпійську арену після того, як вона відмовилася від участі в Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році, щоб зосередитися на своєму психічному здоров'ї. З того часу Байлз невпинно працювала над тим, щоб відновити свою спортивну форму та бути готовою до нових змагань.

Згідно з офіційним описом: друга частина серіалу розповідає про те, як Байлз бере участь у відбіркових змаганнях до Олімпійської збірної США з гімнастики, успішно кваліфікується та виступає на Олімпійських іграх у Парижі. У процесі вона ділиться особистими моментами та переживаннями, здобуваючи три золоті та одну срібну медаль, що робить її найбільш титулованою гімнасткою світу.

Прем'єра другої документальної частини відбудеться 25 жовтня на Netflix.

Джерело: Deadline