sonyazhytkova .17 мая, 2024 4

Популярне телешоу, яке базується на трилогії науково-фантастичних романів Цісін Лю, повертається на стрімінгову платформу з цілком новими епізодами.

Під час презентації Netflix Upfront стало відомо, що стрімінговий сервіс замовив невідому кількість "зовсім нових серій", щоб завершити шоу, в якому грають Жован Адепо, Джон Бредлі, Айза Гонсалес, Бенедикт Вонг та інші актори.

У заяві шоураннери Девід Беніофф, Ден Вайс та Олександр Ву сказали: "Ми в захваті, що маємо можливість розповісти цю історію до її епічного завершення. З того часу, як ми прочитали останню сторінку величезної трилогії Цісін Лю, ми сподівалися, що зможемо відвести глядача до кінця Всесвіту разом з нами. Починаємо!".

Почавши з жінки, що вирішує проблеми після смерті батька у Китаї 60-х, "Проблема трьох тіл" перетворився на захоплюючі перегони за порятунком людства і став одним із найуспішніших проєктів Netflix цього року. За перший тиждень він залучив увагу глядачів на 115 мільйонів годин перегляду. У своєму інтерв'ю для подкасту Inside Total Film та GamesRadar+, шоураннери натякнули на можливість не одного нового сезону.

"У трилогії три романи", - сказав Ву, додаючи, що з кожним наступним романом зміст стає більш об'ємним, тому точно прив'язати кількість сезонів до книжкового матеріалу важко. "Ми маємо цікаві ідеї для другого сезону, але подальші плани трохи неясні. Проте наша мета - довести історію до кінця, до завершення трилогії. Чи буде це три сезони, чи чотири, або інша кількість, важко передбачити наразі. Але, схоже, нам знадобиться більше, ніж два сезони, щоб досягти цієї мети".

Джерело: Gamesradar