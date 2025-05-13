Netflix розкрив дату прем’єри та перші кадри довгоочікуваного комедійного серіалу "Забагато"

sonyazhytkova .13 мая, 2025 8

Стримінговий гігант готує нову порцію іронії, самокопання та британсько-американських непорозумінь — цього літа виходить комедійний серіал "Забагато" від Лєни Данем. У головних ролях — Мег Столтер і Вілл Шарп, а компанію їм складе зоряний акторський склад.

Перші офіційні кадри вже доступні, і вони обіцяють справжню емоційну гойдалку з нотками британського гумору та нью-йоркського цинізму.

У центрі сюжету — Джессіка (Мег Столтер), трудоголічка з Нью-Йорка, яка переживає розрив болісних стосунків і поступово відштовхує всіх довкола. Зневірена у житті й людях, вона вирішує втекти до Лондона, сподіваючись на самотнє існування у стилі сестер Бронте. Але доля підкидає їй Фелікса (Вілл Шарп) — втілення всіх "червоних прапорців" у стосунках. Їхній зв’язок — дивний, небезпечний і, що найгірше, надто справжній. Та чи можуть американець і британець справді зрозуміти одне одного?

У серіалі також зіграли Майкл Зеґен, Джаніца Браво, Річард Е. Ґрант, Ріта Вілсон, Наомі Воттс, Ендрю Реннеллс, Ріа Перлман, Емілі Ратаковскі та Адвоа Абоа.

"Забагато" обіцяє стати іронічною одою самотності, коханню та культурним контрастам, які зіштовхують серця у найнесподіваніших обставинах. Готуйтеся сміятись, кривитись і, можливо, впізнати себе — з 10 липня на Netflix.

Джерело: Deadline