sonyazhytkova .17 мая, 2025 3

Нарешті настала мить, на яку чекали мільйони! Netflix не лише анонсував вихід четвертого сезону хітової романтичної драми "Бріджертони" — він ще й показав перший тизер та підтвердив: історія кохань, балів і таємниць триватиме принаймні до шостого сезону.

Четвертий сезон серіалу вийде у 2026 році! Попри тривалу паузу, стрімінговий гігант підтвердив: драма не лише продовжиться, а й розквітне — шоу офіційно оновлено на п’ятий та шостий сезони.

Після шаленої хімії між Коліном Бріджертоном (Люк Ньютон) і Пенелопою Фезерінгтон (Нікола Кофлан) у третьому сезоні, естафету пристрастей переймає нова пара. У центрі майбутніх подій — богемний Бенедикт Бріджертон (Люк Томпсон) та таємнича Леді в Сріблі (Софі Бек у виконанні Єрін Ха), з якою він випадково знайомиться на маскараді у маєтку своєї матері. Сюжетна лінія натхненна третім романом Джулії Квінн — "Пропозиція джентльмена", що обіцяє шекспірівські мотиви, соціальні контрасти й, звісно, багато емоцій.

Щоправда, очікувати нові сезони щороку не варто. Шоуранерка Джесс Браунелл чесно зізнається: масштаб виробництва не дозволяє дотримуватись щорічного графіку.

Акторський склад четвертого сезону обіцяє бути насиченим як новими, так і добре знайомими персонажами: Джонатан Бейлі, Аджоа Андо, Джулі Ендрюс, Симона Ешлі, Масалі Бадуза, Клодія Джессі, Голда Рошевел та багато інших повернуться, щоб знову закрутити глядача у вирі вищого світу.

І хоч чекати доведеться ще два роки, ми вже відчуваємо: попереду — нова порція зітхань, поцілунків під зорями і рішень, що змінюють долю. Бо справжнє кохання завжди знаходить шлях, навіть крізь маски, вічливі поклони й світські таємниці.

Джерело: Мovieweb