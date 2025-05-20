sonyazhytkova .20 мая, 2025 9

Платформа Netflix офіційно представила тизер другого сезону хітового серіалу "Венздей". Очікуйте насичену атмосферу Невермора, Мортішу зі шпагою, Пагзлі серед диваків і таємницю, що може перевершити навіть перший сезон.

Головна зірка серіалу Дженна Ортега знову перевтілюється у Венздей — похмуру, харизматичну й небезпечно розумну героїню, яка вже встигла стати іконою сучасного готичного стилю. Її повернення обіцяє ще більше гострих поглядів, колючого гумору та безжальної прямоти.

Режисер Тім Бертон повертається до світу Невермора, де темрява завжди поруч, а кожна посмішка має зловісний підтекст. Цього сезону шоуранери Альфред Гоф і Майлз Міллар вирішили розкрити глибші шари родинної історії Аддамсів: давні таємниці, забуті родові обряди й темні нитки, що тягнуться з минулого, почнуть проявлятися у найдивовижніших формах. Масштаб розширюється — і разом з ним зростає загроза.

Цього сезону значно більше уваги приділять Мортіші у виконанні Кетрін Зета-Джонс — вона не тільки демонструє свою майстерність у фехтуванні, а й стає повноцінною гравчинею сюжету. А Пагзлі (Айзек Ордоньєс), якому тепер доведеться навчатись у школі Невермор разом із сестрою, теж отримав глибшу драматичну лінію.

Другий сезон "Венздей" вийде на Netflix у два етапи: перша частина стартує 6 серпня, а друга — 3 вересня.

Джерело: Gamesradar