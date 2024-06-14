sonyazhytkova .14 июня, 2024 6

Рішення про скасування підтвердив один з його співтворців, Еверетт Даунінг молодший.

Серіал є екшн-комедією, що розповідає про найвідданішого мисливця за прибульцями у всьому космосі. Він майстерно володіє своїми навичками, але у нього є один великий секрет: його родина на Землі не знає про його небезпечну професію.

Другий сезон дебютував у серпні 2023 року після першого, який вийшов у лютому 2023 року. Анімаційне телешоу має ідеальний рейтинг 100% на Rotten Tomatoes.

"Я відчуваю неймовірне щастя мати можливість працювати з таким колективом партнерів і художників", - сказав Даунінг Whats-on-Netflix.com. "Дивитися, як твої ідеї стають реальністю, це неймовірно! Кожен, хто працював над шоу, закохався в Террі, Тесс, Лізу, Шона та всю божевільну групу персонажів. Хто знає, можливо, я ще зможу повернутися до цього світу колись. А зараз ці персонажі та історії житимуть у моєму серці до кінця мого життя".

"Мій тато - мисливець за прибульцями" був створений Евереттом Даунінгом молодшим та Патріком Харпіном, і включав ансамбль зіркового голосового складу, до якого входили Лаз Алонсо, Івонн Орджі, Прая Фергюсон, Джекобі Суейн, Патрік Харпін, Іветт Ніколь Браун, Роб Ріггл, Джим Раш, Леслі Уггамс, Челсі Перетті, Кіт Девід, Адевале Акіннуойе-Агбадже, Ральф Інесон і Тім Медоуз.

Джерело: Deadline