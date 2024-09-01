sonyazhytkova .1 сентября, 2024 0

Попри високі очікування та тривалий шлях до екранів, "Dead Boy Detectives", пов'язаний із всесвітом "The Sandman", було закрито після першого сезону через недостатню кількість переглядів.

Спочатку "Dead Boy Detectives" було замовлено як пілот для Max у 2021 році, а наступного року проєкт отримав дозвіл на зйомки повного сезону. Проте, коли Warner Bros. вирішила відмовитися від серіалу на користь Max, він був на межі скасування. Однак у 2023 році Netflix викупив права на проєкт, маючи на меті розширити свій контент, пов'язаний із всесвітом Ніла Ґеймана, враховуючи наявність "The Sandman" у своїй бібліотеці.

Не зважаючи на складний шлях до екранів, "Dead Boy Detectives" здивував усіх у квітні своєю прем'єрою, здобувши навіть кращі відгуки, ніж "The Sandman". Серіал зміг одночасно завоювати прихильність критиків, і глядачів, отримавши 90% і 92% відповідно на Rotten Tomatoes. Хоча "The Sandman" вдалося продовжити на другий сезон, "Dead Boy Detectives" на жаль, не мав такої удачі.

У центрі сюжету "Dead Boy Detectives" - двоє підлітків-детективів, Едвін Пейн (Джордж Рекстрю) і Чарльз Роуленд (Джейден Реврі), які зустрілися вже після своєї смерті й об'єднали зусилля для розслідування надприродних таємниць. У цьому їм допомагають ясновидиця Кристал (Кассіус Нельсон) та її подруга Ніко (Юю Кітамура). Вони також стикаються з персонажами, добре знайомими шанувальникам "The Sandman" - Смертю у виконанні Кірбі Хауелл-Батіст та Відчаєм у виконанні Донни Престон.

Хоча зв'язки між серіалами натякали на можливе розширення всесвіту Ґеймана, глядачі не виявили такого інтересу до "Dead Boy Detectives", як до "The Sandman". Це особливо прикро, адже актори були готові до нових кросоверів. Спів-шоураннер Стів Йокі в інтерв'ю для Screen Rant зазначив, що інші проєкти були б цікавими, але тепер ці плани, здається, скасовані. Залишається лише сподіватися, що персонажі "Dead Boy Detectives" ще знайдуть своє місце у майбутніх сезонах "The Sandman".

Джерело: Мovieweb