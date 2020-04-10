Анастасия Лях .10 апреля, 2020 6

Как сообщает издание Discussing Film, потоковый гигант запустил в производство продолжение шпионского ретро-экшена «Атомная блондинка» с Шарлиз Терон.

Напомним, оригинал от режиссера Дэвида Литча вышел в 2017 году, и это был прокатный релиз, а не стриминговый. Действие фильма разворачивалось в Берлине 1989 года, перед падением стены. Британская разведчица в исполнении Терон охотилась за сверхсекретным списком двойных агентов, попавшим в плохие руки. Помимо Терон в фильме были заняты Джеймс МакЭвой, София Бутелла, Джон Гудман.

Сообщается, что Терон уже подтвердила свое возвращение к роли. Также актриса выступит сопродюсером сиквела. О режиссере пока информации нет. В настоящее время руководство Netflix занимается поиском сценариста.