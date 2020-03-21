Анастасия Лях .21 марта, 2020 7

Потоковый гигант создал фонд помощи для работников кино, телевидения и других творческих профессий во время пандемии коронавируса.

Как пишет Variety, сервис пожертвовал в фонд сто миллионов долларов и призвал другие компании тоже внести свой вклад. В официальном заявлении руководства Netflix говорится о том, что коронавирус нанес разрушительной удар по сфере кино и телевидения. По всему миру заморозилось производство фильмов и сериалов. Тысячи людей остались без зарплаты. И они остро нуждаются в экономической поддержке.

Отметим, что режиссер Кристофер Нолан также призвал поддержать деньгами работников киноиндустрии. Он обратился с просьбой к американскому правительству.