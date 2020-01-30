Потоковый гигант, который уже некоторое время переживает неприятности (теряет подписчиков и, соответственно, деньги), начнет бороться с кризисом.
Как сообщает The Hollywood Reporter, Netflix изменит рекламную стратегию и существенно сократит количество сотрудников. Так, потоковый сервис намерен в дальнейшем сосредоточиться на рекламе своих услуг, а не пиаре отдельных фильмов и сериалов. А сокращение персонала начнется с отдела маркетинга, из которого уже на текущей неделе будут уволены как минимум пятнадцать человек.
Решение об инновациях принял новый директор по маркетингу Джеки
Напомним, финансовые проблемы у стриминговой платформы начались после появления на рынке нескольких крупных конкурентов, в частности, Apple и Disney+. Netflix начал стремительно терять подписчиков, которые перешли на сервисы с более дешевой подпиской.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую