Анастасия Лях .30 января, 2020 11

Потоковый гигант, который уже некоторое время переживает неприятности (теряет подписчиков и, соответственно, деньги), начнет бороться с кризисом.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Netflix изменит рекламную стратегию и существенно сократит количество сотрудников. Так, потоковый сервис намерен в дальнейшем сосредоточиться на рекламе своих услуг, а не пиаре отдельных фильмов и сериалов. А сокращение персонала начнется с отдела маркетинга, из которого уже на текущей неделе будут уволены как минимум пятнадцать человек.

Решение об инновациях принял новый директор по маркетингу Джеки Ли-Джо , который ранее работал в BBC Studios, а в Netflix попал после увольнения предыдущего маркетингового директора Келли Беннетт. Надо полагать, на этом нововведения не закончатся.

Напомним, финансовые проблемы у стриминговой платформы начались после появления на рынке нескольких крупных конкурентов, в частности, Apple и Disney+. Netflix начал стремительно терять подписчиков, которые перешли на сервисы с более дешевой подпиской.