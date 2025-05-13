sonyazhytkova .13 мая, 2025 13

Стримінговий гігант офіційно підтвердив: популярний французький серіал "Люпен" повертається з четвертим сезоном.



Зйомки вже стартували в самому серці Парижа, а в головній ролі — незмінний Омар Сі, який знову втілить образ харизматичного зловмисника з кодексом честі — Ассана Діопа.

До зіркового акторського складу повертаються Людивін Саньє, Антуан Ґуї, Суфіан Герраб, Ширін Бутелла, Тео Крістін і Лайка Блан-Франкар. Разом вони знову занурять нас у світ загадок, маскувань і витончених шахрайських схем.

Перші три сезони "Люпена" входять до десятки найпопулярніших серіалів в історії Netflix, посівши третє, шосте та десяте місця відповідно. Історія, вільно натхненна класичними пригодами Арсена Люпена з романів Моріса Леблана, цього разу обіцяє вийти на новий рівень.

Чи вдасться Ассану уникнути нової пастки?

Четвертий сезон обіцяє не лише повернення улюблених героїв, але й нові небезпеки. Що ж чекає на "джентльмена тіней" цього разу — спокуса, зрада чи щось набагато небезпечніше?..

Джерело: Deadline