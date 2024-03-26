sonyazhytkova .26 марта, 2024 6

Здається, що Джо Голдберг знову у Нью-Йорку у довгоочікуваному п'ятому сезоні "You".

Стрімінговий сервіс опублікував зображення на Twitter підписане "Виявлено: Джо Голдберг у Нью-Йорку. П'ятий і останній сезон "You" зараз у виробництві". На знімку ми бачимо Пенна Беджлі знову в ролі відомого вбивці, одягненого (майже) в чорне, який йде по вулиці біля станції Bleecker Street в Мангеттені.

Те, що останній сезон відбувається у Нью-Йорку, не є великим шоком, зважаючи на те, що в кінці попереднього ми бачили, як його нова подруга, Кейт, отримує роботу у Великому яблуці, що зобов'язує пару переїхати разом. Однак це перше повернення Джо до Нью-Йорку з часів першого сезону, адже на протязі другого і третього він перебував у Каліфорнії, а четвертий відбувався у Лондоні. І, якщо вбивця знову на своїй батьківщині, можливо це дарує нам надію, що деякі відомі обличчя можуть з'явитися знову.

Хоча сюжет п'ятої частини ще не розкрито, відомо, що після того, як Джо звинуватив Надію у лондонських вбивствах, він має можливість почати "з чистого аркушу". Однак, багато персонажів, які залишилися живими, все ще знають правду про нього, зокрема Маріенн.

Пенн Беджлі повторно зіграє Джо, а Шарлотта Річчі і Таті Габріель можуть повернутися у свої ролі Кейт і Маріенн відповідно. Також, Мадлен Бревер приєднається до акторського складу у новій ролі Бронте, можливо, це нова мішеннь для безжалісного маніяка.

Джерело: Gamesradar