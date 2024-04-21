sonyazhytkova .21 апреля, 2024 4

Після напружених торгів, які тривали протягом цілого тижня, інформаційні джерела Deadline повідомили, що Netflix здобув права на розробку телесеріалу, який став особливо важливим для зірки реаліті-шоу та підприємниці Кардашьян.

Інсайдери повідомляють, що Кардашьян із своєю колегою з "Американської історії жахів" Еммою Робертс, творцем "Pretty Little Liars" І. Марлен Кінг та Александрою Мільчан (Tár) об'єднались як виконавчі продюсери. Варто відзначити, що, хоча були ще дві пропозиції від великих покупців, але Netflix виявився переможцем, представивши кращу пропозицію до кінця тижня.

Серіал "Calabasas" створено на основі книги "Якби ти жив тут, ти був би знаменитим вже зараз" авторки Вії Блейднер. Ідея його відтінюється від "О.С." і "Беверлі-Гіллз 90210". Він розповідає історію 16-річної Вії, яка виросла в закритій католицькій школі на середньому заході і стикається з кардинальними змінами, коли її сім'я переїжджає до швидкого світу Калабасас Хай. Тут кожен намагається виглядати краще, ніж є насправді, це місце, де можна здійснити мрії, але не без неочікуваних перепон та катастрофічних наслідків.

Проєкт швидко набрав обертів після того, як Марлен Кінг представила ідею серіалу Александрі Мільчан і виступила в ролі сценариста і шоуранера. Агентство WME, що представляло Кардашьян та Кінг, об'єднало їх з Еммою Робертс, що сприяло появі пропозицій. Участь Кардашян, яка разом із своєю сім'єю зробила Калабасас відомим містом, значно підвищила інтерес до серіалу. Це вже її четвертий високопрофільний проєкт після завершення страйку, включаючи фільм "П'яте колесо" на Netflix, трилер без назви для Amazon та серіал для Hulu про правозахисників Райана Мерфі.

Робертс також розширює своє виробниче портфоліо через Belletrist, до якого входить популярний серіал Hulu "Tell Me Lies", продовження якого затверджено на другий сезон. Колекція оповідань "Якби ти жив тут, ти був би знаменитим вже зараз", опублікована видавництвом Flatiron Books у 2021 році, є дебютом Блейднер в літературі.

Джерело: Deadline