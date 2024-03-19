sonyazhytkova .19 марта, 2024 8

Стримінговий гігант представив трейлер другої частини, яка побачить світ 19 квітня, через чотири місяці після того, як перша завершилася на дуже напруженій ноті.

Режисер та сценарист Зак Снайдер зізнався журналістам у своїх планах на майбутнє в останньому випуску Hollywood Reporter. Він виразив надію на створення ще одного фільму та випуск графічного роману, подкасту та фотокниги. Учасник знімальної групи, Курт Джонстад, розповів, що "Бунтівний Місяць - Частина 2" - це повноцінна кінокартина, яка відрізняється від першої частини. Він не є просто сиквелом, але розкриває суть, заради якої герої ведуть боротьбу. Стрічка обіцяє бути захопливим екшн-трилером з численними поворотами сюжету, а фінал має бути феєричним.

Сюжетна лінія продовжує епічну сагу про Кору та виживших воїнів, які готуються пожертвувати всім, щоб захистити мирне поселення, яке стало останньою надією для тих, хто втратив своє власне в боротьбі проти Материнського Світу. Перед вирішальною битвою воїни зіткнуться з темними таємницями свого минулого, відкриваючи справжні мотиви для подальшої боротьби.

У фільмі також зіграли Джимон Хонсу, Ед Скрейн, Міхіел Хаусман, Дуна Бае та Ентоні Хопкінс.

Крім того, існує розширена версія перших двох частин "Бунтівного Місяця", про яку поки немає відомостей щодо дати виходу.

Джерело: Нollywoodreporter