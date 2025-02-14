sonyazhytkova .14 февраля, 2025 2

Перший трейлер серіалу, прем'єра якого відбудеться 17 квітня, обіцяє захоплюючу 10-серійну драму, що з'явиться на стрімінговій платформі.

Як і в популярному серіалі "Вірджин-Рівер", заснованому на книгах Робін Карр, новий проєкт Netflix – "Ransom Canyon" – адаптовано за романами Джоді Томас. Сценаристка та продюсерка серіалу, Ейпріл Блер, відома своєю роботою над "Венздей" та "Всеамериканським".

Сюжет переносить нас у глибину Техасу, де під червоними месами три скотарські родини змагаються за контроль над землями, а їхні долі опиняються під загрозою від сил, що прагнуть зруйнувати їхній спосіб життя. У центрі цієї драми – Стейтон Кіркленд (Джош Духамель), спокійний скотар, що намагається впоратися з болем втрати та шукає помсти. Єдина його надія – Квінн О'Грейді (Мінка Келлі), давня подруга родини, власниця танцювального залу. Але коли в містечко приїжджає таємничий ковбой з темними секретами, все може змінитися.

Серед акторів – Джеймс Бролін, Еойн Маккен, Ліззі Грін, Гарретт Вейрінг та інші. Серіал зрежисовано Амандою Марсалис, Девідом Макуїртером, Мірою Менон та Майклом Оффером. Які таємниці вони розкриють? Що чекає на мешканців Рансом-Каньйону? Відповіді знайдете вже 17 квітня.

Джерело: Deadline