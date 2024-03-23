sonyazhytkova .23 марта, 2024 5

Драматична серіал "Ерік", вироблений у Великобританії та відзнятий в США під керівництвом Абі Морган, в якому головну роль грає зірка Марвел, як відчайдушний батько, що шукає свого сина в Нью-Йорку 1980-х років. Стартує глобально на потоковому сервісі 30 травня.

Камбербетч є виконавчим продюсером шоу разом з продюсером "Чорнобиль". У серіалі також зіграли Габі Хоффман, Маккінлі Белчер III, Ден Фоглер та Фібі Ніколлс. Кастинг доповнили Кларк Пітерс, Іван Хау, Девід Денман, Бамар Кейн, Адеперо Одує, Алексіс Молнар та Роберта Коліндрез.

Шестисерійний серіал від письменниці "Розлучення" Морган спочатку був анонсований разом з іншими чотирма великими проєктами Netflix у Великобританії, включаючи останню адаптацію "Один день" та лондонську супергеройську серію "Supacell" Рахмана, яка вийде у червні.

У цьому емоційному трилері ми поглибимося у життя Вінсента (Бенедикт Камбербетч) – лялькаря та творця дитячого телебачення. Він знаходиться у важкому становищі після зникнення свого дев'ятирічного сина, Едгара (виконує роль Іван Хау), одного ранку по дорозі в школу. Затягнутий у ворожу війну з власними демонами та відчаєм, він опиняється в полоні вини та саморуйнування. За кожним кроком Вінсент все більше втрачає контроль над собою, проте він відчайдушно вірить у те, що його син повернеться. Він готовий віддати усе, щоб знайти його, і в цьому йому допомагають малюнки синього монстра-ляльки, Еріка. Він вбачає у цих малюнках ключ до розгадки таємниці зникнення сина і вкладає в них всю свою надію. Саме Ерік стає його єдиним союзником у цій безжалісній боротьбі.

Виконавчі продюсери проекту "Ерік" - це Морган, Камбербетч, Джейн Федерстоун, Люсі Дайк та Люсі Форбс, остання з яких також є режисеркою. Продюсером є Холлі Пуллінгер, а зйомки відбувалися в Нью-Йорку та Будапешті.

Джерело: Deadline