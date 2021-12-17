Таня Гончаренко .17 декабря, 2021 6

В конкурентной борьбе за права на сериал о знаменитом певце и актере Фрэнке Синатре победил Netflix. Стриминг заключил сделку по разработке драмы, которой занимаются лауреат премии "Оскар" Билл Кондон ("Чикаго"), Lionsgate Television, Universal Music Group Polygram Entertainment и Frank Sinatra Enterprises. - пишет Deadline

культовом певце, актере и продюсере США 20-го века.

Кондон напишет сценарий и снимент пилотную серию, а также выступит шоураннером проекта, который заявлен как биографиечкий сериал о

В качестве исполнительного продюсера назначена дочь Синатры - Тина Синатра, которая будет курировать весь процесс.

Проект раскроет все грани и этапы жизни Синатры: скромное детсво, музыкальная и актерская карьера, со своими взлетам и падениями, многочисленные романы со знаменитыми голливудскими актрисами (Ава Гарднер, Миа Фэрроу, Джуди Гарланд, Лорен Бэколл, Мэрилин Монро и Энджи Дикинсон) и, конечно же, предполагаемая связь с мафией, расследуемая ФБР.

О дате выхода сериала информации пока нет.