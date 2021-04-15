Анастасия Лях .15 апреля, 2021 4

Потоковый сервис анонсировал документальный байопик, посвященный ушедшему в прошлом году Чедвику Боузману.

Проект получил название «Чедвик Боузман: Портрет художника». В нем приняли участие многие коллеги актера, в частности режиссер Спайк Ли (снял Боузмана в фильме «Пятеро одной крови»), Виола Дэвис (партнерша по фильму «Ма Рейни: Мать блюза», за роль в котором Боузман удостоился посмертной номинации на «Оскар»), Дензел Вашингтон (продюсер фильма «Ма Рейни: Мать блюза»), а также коллеги по «Черной пантере».

Напомним, актер скончался от рака 28 августа 2020 года. О его болезни знали только самые близкие.

Документалка выйдет на стриминге 17 апреля.