Netflix выпустит игровую анимацию про группу Gorillaz
Анастасия Лях
.25 ноября, 2021
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На фото: Участники группы Gorillaz
Потоковый гигант запустил в производство полнометражный анимационный проект, посвященный культовому британскому рок-коллективу Gorillaz. Проект анонсировался раньше, но только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.
Об этом стало известно из Твиттера основателя группы Дэймона Албарна. Музыкант отметил, что уже прилетел в Лос-Анджелес, чтобы обсудить детали сценарий. И также добавил, что анимация будет выполнена в духе работ легендарного маэстро аниме Хаяо Миядзаки.
Сюжет держится в секрете. Сроки производства пока не уточняются.
Напомним, Gorillaz — «виртуальная группа», созданная в 1998 году. Она состоит из мультяшных персонажей, которых зовут 2-D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс. Все клипы на ее песни соответственно тоже мультипликационные.