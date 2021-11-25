Анастасия Лях .25 ноября, 2021 12

Потоковый гигант запустил в производство полнометражный анимационный проект, посвященный культовому британскому рок-коллективу Gorillaz. Проект анонсировался раньше, но только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.

Об этом стало известно из Твиттера основателя группы Дэймона Албарна. Музыкант отметил, что уже прилетел в Лос-Анджелес , чтобы обсудить детали сценарий. И также добавил, что анимация будет выполнена в духе работ легендарного маэстро аниме Хаяо Миядзаки.

Сюжет держится в секрете. Сроки производства пока не уточняются.