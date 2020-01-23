Анастасия Лях .23 января, 2020 4

Как пишет Deadline, потоковый сервис купил права на демонстрацию новой картины Брэдли Купера под названием «Леонард».

Это байопик, посвященный жизни и творчеству композитора Леонарда Бернстайна. Купер сам написал сценарий, сам займется постановкой, сам сыграет главную партию, а также выступит сопродюсером в тандеме с Тоддом Филлипсом, Стивеном Спилбергом и Мартином Скорсезе. Съемки запланированы на следующий год.

Напомним, дебютная режиссерская работа Брэдли Купера «Звезда родилась» была очень тепло встречена критикой и оказалась в номинантах на «Оскар». Так что на «Леонарда» Netflix наверняка возлагает определенные надежды, связанные с наградным сезоном.